В Омске на Иртышской набережной массово погибли шаровые ивы

«Здравствуйте! Зимний период 2023—2024 годов было морозным и бесснежным, что привело к глубокому промерзанию корнеобитаемого слоя, в результате чего пострадали зеленые насаждения. На Иртышской набережной из высаженных 53 ив шаровидных, 35 ив пустили новые побеги. Состояние оставшихся 18 ив и берез на разделительной полосе по улице Конева можно будет оценить в осенний период этого года. Кроме того, бюджетным учреждением города Омска “Управление дорожного хозяйства и благоустройства” организован регулярный обильный полив данных зеленых насаждений», — говорится в ответе с официального аккаунта мэрии Омска.