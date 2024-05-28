В Омске на Иртышской набережной массово погибли шаровые ивы

На Иртышской набережной массово погибли шаровые ивы, которые находились близко к проезжей части. Об этом омичи сообщили в соцсетях.
Кроме деревьев там также засохли и другие растения.
«И по всему городу такая картина. На Конева многолетние берёзы — стоят лысые. Деревья, которые уже давно прижились — погибли. Это реагенты? И люди этим дышат? Или это так ухаживают за озеленением, посадили и забыли?», — говорится в сообщении в паблике «Омск ВК».
В комментариях многие также оказались возмущены этой ситуацией. Некоторые посчитали, что в этом виноваты дорожные реагенты. Другие — недостаточный полив. Одна из подписчиц паблика назвала это «экологической катастрофой».
«Здравствуйте! Зимний период 2023—2024 годов было морозным и бесснежным, что привело к глубокому промерзанию корнеобитаемого слоя, в результате чего пострадали зеленые насаждения. На Иртышской набережной из высаженных 53 ив шаровидных, 35 ив пустили новые побеги. Состояние оставшихся 18 ив и берез на разделительной полосе по улице Конева можно будет оценить в осенний период этого года. Кроме того, бюджетным учреждением города Омска “Управление дорожного хозяйства и благоустройства” организован регулярный обильный полив данных зеленых насаждений», — говорится в ответе с официального аккаунта мэрии Омска.
«Как правило, убирают старовозрастную дикую поросль, вместо которой высаживают молодые здоровые саженцы благородных пород деревьев. Виды деревьев стараются подбирать под климатические условия региона, под конкретный объект благоустройства. Поверьте, все заинтересованы в том, чтобы наш город был красивым и “зелёным”. К этому прилагаются максимально возможные усилия», — также сказали в администрации города.
Напомним, что недавно при благоустройстве Городского сада возле ТЮЗа были повреждены корни нескольких лиственниц. Их попытаются спасти, но удастся ли это сделать, станет известно к середине следующего месяца.