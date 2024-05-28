Машины с нецензурными надписями вычислили сотрудники ГИБДД в Приангарье

Сотрудники ГИБДД вычислили владельцев автомобилей с нецензурными надписями на задних стёклах. Началось всё с того, что накануне в одном из городских пабликов в популярной соцсети пользователи пожаловались на водителей, которые прилепили на свои машины наклейки с нецензурной бранью.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские выяснили, что водители, выражавшие тем самым своё неуважение к обществу, были замечены на дорогах Иркутска и Ангарска. Дорожные инспекторы установили собственников иномарок и доставили их в отделение полиции. Там с ними провели разъяснительные беседы, после которых нарушители самостоятельно удалили оскорбительные наклейки.
Сотрудники ГИБДД благодарят граждан за неравнодушное отношение к соблюдению норм морали и пропаганде культурного отношения к участникам дорожного движения.