Машины с нецензурными надписями вычислили сотрудники ГИБДД в Приангарье

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские выяснили, что водители, выражавшие тем самым своё неуважение к обществу, были замечены на дорогах Иркутска и Ангарска. Дорожные инспекторы установили собственников иномарок и доставили их в отделение полиции. Там с ними провели разъяснительные беседы, после которых нарушители самостоятельно удалили оскорбительные наклейки.