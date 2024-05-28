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Санитарную обрезку деревьев проводят в Правобережном округе Иркутска

Работы будут продолжаться все лето.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

В Правобережном округе Иркутска проходит санитарная обрезка деревьев. Особое внимание уделено центру города и территориям вдоль дорог. Работу выполняют сотрудники учреждения «Городская среда», а к ним в подмогу вышли около 30 волонтеров, все задачи осуществляются под контролем дендрологов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

— Деревья на центральных улицах нуждаются в подрезке, но объем задач большой, поэтому решили привлечь добровольцев. Они представляют многие организации города: предприятие «ТЭСИ», хоккейная команда «Дивизион “Любителей” и представители ООО “Мостоотряд-97”. Работать будем в течение летнего сезона по всему округу — уточнила глава Правобережного района Елена Торохова.

Силами неравнодушных и активных жителей Иркутска также планируется привести в порядок зеленые насаждения улицы Декабрьских событий и бульвара Гагарина.

экология