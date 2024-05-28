Санитарную обрезку деревьев проводят в Правобережном округе Иркутска

В Правобережном округе Иркутска проходит санитарная обрезка деревьев. Особое внимание уделено центру города и территориям вдоль дорог. Работу выполняют сотрудники учреждения «Городская среда», а к ним в подмогу вышли около 30 волонтеров, все задачи осуществляются под контролем дендрологов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.