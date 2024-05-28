После неудачного сезона в «Авангарде» Пьянов потерял зарплату в «Сибири»

Спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов прокомментировал возвращение в Новосибирск Валентина Пьянова. Прошлый сезон хоккеист провёл в омском «Авангарде» и заработал показатель полезности −24.
«Нужно смотреть на эту проблему в совокупности. Достаточно взглянуть на то, что годом ранее ситуация у Пьянова была противоположной, когда он был лидером “Сибири”. Когда он уезжал в Омск, то все сильно переживали по этому поводу. Все понимали, что ему сделали хорошее предложение и век хоккеиста достаточно короток. То, что Валентин вернулся, пойдет на пользу всем: и ему, и клубу», — цитирует директора «Сибири» Спорт-Экспресс.
При этом Виктор Меркулов отметил, что Пьянов получил более сдержанное предложение по зарплате, чем у него были ранее. Но хоккеист согласился. За минувший сезон нападающий заработал в Омске 45 миллионов рублей.