После неудачного сезона в «Авангарде» Пьянов потерял зарплату в «Сибири»

«Нужно смотреть на эту проблему в совокупности. Достаточно взглянуть на то, что годом ранее ситуация у Пьянова была противоположной, когда он был лидером “Сибири”. Когда он уезжал в Омск, то все сильно переживали по этому поводу. Все понимали, что ему сделали хорошее предложение и век хоккеиста достаточно короток. То, что Валентин вернулся, пойдет на пользу всем: и ему, и клубу», — цитирует директора «Сибири» Спорт-Экспресс.