В список редких животных Прикамья вошли северный олень, норка и тарантул

«Красная книга Пермского края — это не просто список названий редких видов. Это напоминание о том, что мы несем ответственность за сохранение природы. Каждый вид играет свою роль в экосистеме, и утрата одного из них может привести к серьезным последствиям для всей природы», — пояснили в ведомстве.