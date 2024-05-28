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В список редких животных Прикамья вошли северный олень, норка и тарантул

Перечень составило краевое минприроды.

Источник: Аргументы и факты

Минприроды Пермского края опубликовало список редких растений и животных, занесённых в Красную книгу Пермского края.

В перечень вошли порядка 70 видов животного и растительного мира. Среди них — экземпляры, которые находятся на грани исчезновения.

«Красная книга Пермского края — это не просто список названий редких видов. Это напоминание о том, что мы несем ответственность за сохранение природы. Каждый вид играет свою роль в экосистеме, и утрата одного из них может привести к серьезным последствиям для всей природы», — пояснили в ведомстве.

В числе редких представителей животного мира Пермского края, занесённых в Красную книгу — множество птиц, например, тундряная куропатка, серый журавль, золотистая ржанка, бородатая неясыть, два вида животных — европейская норка и северный олень, а также насекомые и паукообразные (в том числе, южнорусский тарантул и кунгурская алопекоза).

В числе вымирающих растений — круглый лук, четырёхгранная кувшинка, бородатая горечавка, блошиный тимьян, курчавая криптограмма и многие другие.

флора и фауна