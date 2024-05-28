Мэр Омска Шелест выехал на место инцидента в доме по улице Магистральной

Мэр Омска Сергей Шелест ночью на вторник, 28 мая 2024 года, выехал на место инцидента в аварийном доме по улице Магистральной, 47 А, что в Советском округе Омска. Как рассказал градоначальник в своем телеграм-канале, в соцсетях появилась информация якобы об обрушении кровли дома. На месте выяснилось, что в одной из квратир упал кусок штукатурки с оконного проема.