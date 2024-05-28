Мэр Омска Шелест выехал на место инцидента в доме по улице Магистральной

"Проведен осмотр. Выявлено, что в одной из квартир данного дома упал кусок штукатурки с оконного проема.
Развернули на базе близлежащей школы пункт временного размещения. Однако никто из проживающих в доме не воспользовался им.
Здание признано аварийным, ждет расселения. В ближайшее время проведем инструментальное исследование", — сообщил Сергей Шелест.
В пресс-службе прокуратуры Омской области добавили, что по сообщению о деформации оконного проема в одной из квартир аварийного дома организована проверка. В ведомстве напомнили, что в марте 2024 года суд обязал расселить данный дом, где проживает около 190 человек.
Отметим, в настоящее время действует общегосударственная программа по расселению граждан из аварийного жилья. Федеральное финансирование в рамках нацпроекта выделяется на расселение домов, которые признаны аварийными до 1 июля 2017 года.
Ожидается, что впоследствии будет принято решение о продлении этой программы, что позволит расселять дома, признанные аварийными уже после этой даты. На сегодняшний день дома с поздним сроком признания аварийности расселяют в индивидуальном порядка через суд.