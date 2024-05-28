Больше 100 тыс. кузбасских семей с детьми получают поддержку от государства

В Кузбассе более 100 тысяч семей, воспитывающих больше 200 тыс. детей, получают поддержку от государства в виде различных льгот и выплат. За последние пять лет объем помощи вырос в 2,4 раза — только в этом году из федерального и регионального бюджета выделят больше 25 млрд рублей.
Среди мер поддержки — помощь детям-инвалидам, выплаты на питание беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет и помощь многодетным семьям (компенсация расходов на оплату жилья и «коммуналки» до 30%, ежеквартальная и ежемесячная выплаты, областной маткапитал, ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка).
Также с прошлого года в стране начало действовать единое пособие, которое объединило несколько мер поддержки. На него могут рассчитывать нуждающиеся, чем доход ниже прожиточного минимума (в регионе он составляет 14 062 рублей). Размер выплаты зависит от дохода семьи и может достигать 15 328 тысяч. В 2024 году на единое пособие запланированы расходы в размере 22,3 млрд рублей.