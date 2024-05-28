Больше 100 тыс. кузбасских семей с детьми получают поддержку от государства

Также с прошлого года в стране начало действовать единое пособие, которое объединило несколько мер поддержки. На него могут рассчитывать нуждающиеся, чем доход ниже прожиточного минимума (в регионе он составляет 14 062 рублей). Размер выплаты зависит от дохода семьи и может достигать 15 328 тысяч. В 2024 году на единое пособие запланированы расходы в размере 22,3 млрд рублей.