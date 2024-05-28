Роспотребнадзор: екатеринбуржцы не облизывают яйца в магазинах

По его словам, горожане хотят получить компенсации в размере 1 млн рублей, обещанную всем отравившимся в сети «Жизньмарт». Напомним, что, по официальным данным прокуратуры и Роспотребнадзора, с 16 мая в городские больницы за медицинской помощью обратилось не менее 18 граждан, у которых диагностировали кишечную инфекцию. Все они сообщили, что покупали еду в «Жизньмарте». В соцсетях многие пишут, что тоже отравились продукцией сети, но к медикам не обращались. Иван Зайченко заявил, что горожане получат по 1 млн рублей, если подтвердится, что они отравились именно едой из его сети. Он уточнил, что отравившиеся екатеринбуржцы наряду с едой, купленной в «Жизньмарте», употребляли и другие продукты питания. В компании ведется внутреннее расследование. Подозрительную продукцию сняли с продажи. Зайченко пообещал, что она не вернется на полки.