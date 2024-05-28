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В Башкирии потеплеет до +25 градусов

В отдельных районах Башкирии в ближайшие дни потеплеет до +25 градусов, сообщили в синоптики региона.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 88% 752 мм рт. ст. +20°
Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, сегодня в республике будет без существенных осадков. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +18, +23 градуса.

В среду, 29 мая, местами пройдут кратковременные дожди, ночью без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, при прояснениях до +2. Днем +20, +25 градусов, по северо-востоку до +15.

В четверг, 30 мая, местами, как и накануне, прогнозируются кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, при прояснениях до +2. Днем +20, +25 градусов, по северо-востоку до +15.