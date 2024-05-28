В Башкирии потеплеет до +25 градусов

В четверг, 30 мая, местами, как и накануне, прогнозируются кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, при прояснениях до +2. Днем +20, +25 градусов, по северо-востоку до +15.