Министр здравоохранения области обещал побывать в Братске 10 июня

Проблемы с кадрами в здравоохранении. Основной вопрос — кадровая укомплектованность не только по врачам, но и по среднему персоналу.
На сегодня у нас в лечебных учреждениях 1173 ставки, на которых работают 578 человек, укомплектованность 49,3%. По среднему персоналу 2783 ставки и 1787 человек, укомплектованность 62%, — сообщила председатель Думы Братска Лариса Павлова.
Заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова рассказала, что в Братске уже 10 лет существуют собственные меры поддержки медицинских кадров, которые с начала этого года были значительно увеличены. Напомним, «подъемные» для врачей выросли со 150 до 435 тысяч рублей (на руки). Кроме того, повышен возраст для новых медицинских кадров до 45 лет, поскольку было много случаев, когда в Братск хотели приехать опытные медики в возрасте, но подъемные выплачиваются только молодым. Также впервые предусмотрена соцподдержка для фельдшеров и акушеров (в возрасте до 35 лет) с единовременной выплатой в 150 тысяч рублей. Будут проиндексированы выплаты за съем жилья для всех категорий — с 10 до 15 тысяч рублей.
За 10 лет на привлечение врачей из городского бюджета направлено 153 млн 700 тыс. рублей, — сообщила Марина Зубакова. — С 2014 года в Братск прибыли 405 молодых врачей до 35 лет, но за последние 3 года ситуация ухудшилась.
Заместитель мэра отметила, что представителей Братска больше не зовут на ярмарки вакансий в другие регионы в связи с тем, что дефицит врачей стал наблюдаться повсеместно. Марина Зубакова рассказала, что врачей в Братске начинают выращивать буквально со школы. Действуют семь специализированных классов, где 93 школьника готовятся к поступлению в медицинские вузы. Сейчас открыто три таких класса в разных школах.
Братск не подходит ни под одну целевую программу, поскольку не является моногородом или селом. По непонятным причинам министерство выделило всего одну субсидию в миллион рублей для нашего города, для детской городской больницы, для привлечения офтальмолога, которого ещё не нашли, — сказала Марина Зубакова.
Председатель Думы рассказала о том, что существует несколько десятков разных законных и подзаконных актов, которые так или иначе направлены на привлечение врачебных кадров, но Братск подпадает только под один из них. При этом многие города регионального значения имеют куда как более привлекательные условия для медиков.
Министр здравоохранения Андрей Модестов рассказал, что критическая ситуация с врачебными кадрами наблюдается не только в Братске. В области не хватает 2908 врачей. Однако нехватку врачей министр связал с увеличением количества новых лечебных учреждений и ремонтом старых. Он рассказал о том, что Братску стоит перенимать положительный опыт других городов и открывать, например, в школах специализированные классы, чтобы готовить молодёжь к поступлению в вузы, и перечислил города, где такие классы открыты, — в области существует семь таких классов. Странно, но Братска в перечне этих городов не было, хотя информация о существовании в нашем городе семи подобных классов (как во всей области) прозвучала всего несколько минут назад. Депутаты начали недоумевающе переглядываться между собой, понимая, что помощники приготовили для главы Минздрава недостоверную информацию.
Прошу прощения, у нас в городе есть семь таких классов, — сказала Лариса Павлова.
Отлично, мы тогда исправляем наши данные и включаем их в повестку, — ответил министр.
У нас прибывающие врачи имеют возможность получить не просто жилплощадь, а ещё и квартиру с современным ремонтом и мебелью, — сказала Лариса Павлова. — Хотелось бы отметить, что министерство тоже должно принимать участие в предоставлении жилья. У депутатов есть некоторое недопонимание, мы бы хотели услышать больше про Братск.
Если вы хотите, чтоб я, как министр, за два месяца работы с ходу разобрался в ситуации, которая сложилась в Братске, не побывав в городе и не поговорив с врачами, не увидев больниц, то я тогда сейчас дам слово Ирине Пакуловой — начальнику отдела по работе с подведомственными организациями, — сказал министр. — Когда я побываю у вас, пройду всё ногами, тогда разговор будет более предметным. Как я сейчас могу вам что-то пообещать?
Дальнейший разговор депутатов с министерством касался содержания больниц, сокращения бумажной работы, целевого обучения и мотивировки выпускников медицинских вузов для работы в Братске. Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов пообещал приехать в город 10 июня этого года.