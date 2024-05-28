Министр здравоохранения области обещал побывать в Братске 10 июня

Заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова рассказала, что в Братске уже 10 лет существуют собственные меры поддержки медицинских кадров, которые с начала этого года были значительно увеличены. Напомним, «подъемные» для врачей выросли со 150 до 435 тысяч рублей (на руки). Кроме того, повышен возраст для новых медицинских кадров до 45 лет, поскольку было много случаев, когда в Братск хотели приехать опытные медики в возрасте, но подъемные выплачиваются только молодым. Также впервые предусмотрена соцподдержка для фельдшеров и акушеров (в возрасте до 35 лет) с единовременной выплатой в 150 тысяч рублей. Будут проиндексированы выплаты за съем жилья для всех категорий — с 10 до 15 тысяч рублей.