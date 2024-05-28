Суд во Владивостоке 6 июня начнет рассматривать дело американца Блэка

Американского солдата Блэка суд во Владивостоке арестовал до 2 июля в рамках расследования дела по статье «кража». В полиции сообщали, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее. Она и заявила о преступлении. В полиции Приморья РИА Новости заявляли, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием. В понедельник прокуратура сообщила, что утвердила обвинительное заключение в отношении на Блэка по статьям «Угроза убийством» и «Кража». Отмечалось, что в результате ссоры американец «силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни», затем похитил из кошелька пострадавшей 10 тысяч рублей. Дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока.