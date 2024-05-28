Врач профилактики Макаров: пассивное курение может быть опаснее обычного

Существует и «третичное» курение — частое и длительное нахождение некурящих в проветренной комнате, в которой сейчас никто не курит, но раньше курили много. Сигаретный дым впитывается в волосы, различные предметы интерьера и попадает в организм при дыхании, с пищей, водой, через кожу.