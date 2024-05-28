Врач профилактики Макаров: пассивное курение может быть опаснее обычного

Заведующий отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Дмитрий Макаров рассказывает kuzbass.aif.ru, чем опасно пассивное курение.
«Лишь 25% табачного дыма поступает в легкие курильщика, остальные 75% отравляют воздух. Вдыхание табачного дыма в накуренном помещении некурящими в течение часа соответствует “выкуриванию” ими четырех сигарет», — говорит специалист.
Также он добавляет, что загрязненный табачным дымом воздух вызывает у некурящих головную боль, слабость, вялость, может обострить бронхиальную астму и аллергические заболевания.
Существует и «третичное» курение — частое и длительное нахождение некурящих в проветренной комнате, в которой сейчас никто не курит, но раньше курили много. Сигаретный дым впитывается в волосы, различные предметы интерьера и попадает в организм при дыхании, с пищей, водой, через кожу.