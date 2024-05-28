Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана во вторник

«Западные регионы РК будет под влиянием обширного антициклона, поэтому здесь будет погода без осадков. На остальной территорий страны под влиянием циклона и атмосферных фронтов все еще сохраниться неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, гроза, ночью на северо-востоке, востоке сильные дожди, на севере, в центре РК ночью осадки, на востоке страны днем осадки (дождь, снег). По республике ожидается порывистый ветер, на севере, востоке — град, шквал, на северо-западе, востоке в ночные часы — туман», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, западный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2 тепла, на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем +12+14.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10, днем +22+24.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12, днем +25+27.
В Акмолинской области днем +10+15 (на западе, севере +18), ночью 0+5.
В области Улытау днем +12+17, ночью +2+7.
В Карагандинской области днем +8+13 (на юге +17), ночью +2+7 (на юге +12).
В Северо-Казахстанской области днем +14+19 (на северо-западе +10), ночью 0+5.
В Костанайской области днем +15+20, ночью +1+6.
В Актюбинской области днем +17+22, ночью +3+8.
В области Абай днем +8+13 (на юге +18+23), ночью +7+12 (на западе, севере +3).
В Восточно-Казахстанской области днем +10+15 (на юге +18+23), ночью +8+13 (на востоке +3).
В Павлодарской области днем +8+13, ночью +3+8.
В Алматинской области днем +22+27 (в горных районах +12+17), ночью +5+10 (в горных районах 0).
В области Жетысу днем +20+25 (в горных районах +17), ночью +5+10 (в горных районах +1).
В Туркестанской области днем +24+29 (в горных районах +21), ночью +10+15 (в горных районах +7).
В Западно-Казахстанской области днем +20+25, ночью +3+8 (на юге +11).
В Атырауской области днем +24+29, ночью +9+14.
В Мангистауской области днем +28+33 (на северо-западе +24), ночью +13+18 (на севере +10).
В Кызылординской днем +19+24 (на юге +27), ночью +6+11 (на юге +14).
В Жамбылской области днем +21+26 (в горных районах +16), ночью +9+14 (в горных +4).
«В ближайшие сутки на горных реках востока республики в связи с прогнозами осадков будут наблюдаться колебания уровней воды. А также, в связи с поступлением воды с территории РФ и КНР на реках Урал и Кара Ертис продолжаются повышение уровня воды», — предупредили синоптики.