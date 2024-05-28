Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана во вторник

«Западные регионы РК будет под влиянием обширного антициклона, поэтому здесь будет погода без осадков. На остальной территорий страны под влиянием циклона и атмосферных фронтов все еще сохраниться неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, гроза, ночью на северо-востоке, востоке сильные дожди, на севере, в центре РК ночью осадки, на востоке страны днем осадки (дождь, снег). По республике ожидается порывистый ветер, на севере, востоке — град, шквал, на северо-западе, востоке в ночные часы — туман», — говорится в сообщении.