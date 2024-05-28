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Мэрия Омска объяснила, почему погибли ивы на Иртышской набережной

В соцсетях возмущенные омичи оставили множество комментариев.

Источник: Аргументы и факты

В одном из омских пабликов опубликовано видео зелёных насаждений вдоль Иртышской набережной, где у шаровидных ив нет ни одного зеленого листочка.

Автор поста сообщает, что погибли деревья, стоящие рядом с проезжей частью, и винит в этом реагенты, которыми зимой посыпают дороги, а также плохой уход за ивами, которые «посадили и забыли».

Под постом развернулась дискуссия, где одни обвиняют мэрию в вырубке, другие — в некачественном поливе деревьев, третьи — в том, что реагенты зимой с дорог не убирались, что привело к загрязнению почвы и гибели зелёных насаждений.

несколько раз отметилась и администрация города Омска. В последнем комментарии мэрия сообщает, что зима была морозной и бесснежной, что привело к глубокому промерзанию земли, в результате чего и пострадали деревья.

«На Иртышской набережной из высаженных 53 ив шаровидных, 35 ив пустили новые побеги. Состояние оставшихся 18 ив и берёз на разделительной полосе по улице Конева можно будет оценить в осенний период этого года», — сообщается в ответе мэрии.

Также чиновники говорят, что городское УДХБ регулярно и обильно поливает зелень во всём городе.

экология