«Морального груза нет»: осужденный за убийство модели Виктор Коэн высказался после освобождения из колонии

Приговор Виктору Коэну вынесли в августе 2015 года. Он составил 9 лет и 10 месяцев колонии. После апелляции решение суда отменили, однако в июле 2016-го его вновь признали виновным, срок отбывания наказания уменьшился на месяц. До приговора в сети появилось видео оперативной беседы с Коэном, где он признает вину и в деталях объясняет, как убил Галину и избавился от тела. Сам Виктор настаивает, что разговор состоялся после пыток и под угрозой полового насилия в отношения его первой жены. Во время интервью Виктор сообщил, что эта запись была признана недопустимым доказательством. Позже появилось видео оперативной беседы с Татьяной, на котором она в слезах сознается, что Виктор рассказывал ей об убийстве. Позднее женщина опровергла сказанное.