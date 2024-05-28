«Морального груза нет»: осужденный за убийство модели Виктор Коэн высказался после освобождения из колонии

Спустя девять лет заключения на свободу вышел Виктор Коэн, осужденный за убийство модели Галины Колядзинской во Владивостоке. За его судьбой следила вся страна — вместе со следователями правду искали фанаты и даже экстрасенсы. Убил или нет? Где скрывается Галина, если жива? Суд, несмотря на заявления самого Коэна, ответил однозначно.
После освобождения Виктор рассказал, кем работает сейчас, и какие чиновники были соседями по блоку. Беседа, конечно, началась с вопросов о деле. Коэн отметил, что не готов оглашать детали и не ответит на часть вопросов: якобы припасет их для личного блога.
— 14 ноября 2011 года вы поссорились с Галиной. Она взяла около 300 тысяч рублей и пропала. Где она взяла такую крупную сумму?
— В тот день мы не ссорились — просто поставили точку в наших отношениях. Мы были вместе около пяти лет, но пришло время разойтись. Деньги я получил в наследство от дедушки. Галина сказала, что примет их в качестве «компенсации»: как-никак, вели совместный быт. Я не был обязан отдать ей эту сумму, но я согласился, ведь посчитал, что так будет правильно. В этом нет ничего нелогичного или корыстного.
— Заголовки СМИ пестрили яркими деталями, якобы вы не просто лишили жизни Галину, а расфасовали части ее тела по пакетам и сожгли. Труп так и не нашли. В чем вас обвинили на самом деле?
— В убийстве, больше ни в чем. Скрытие преступления, насколько я знаю, не является отдельным эпизодом, поэтому других обвинений не предъявляли. Все остальное я считаю плодом коллективной фантазии.
— Многие люди думают, что Галина жива, просто сменила имя, внешность и не выходит на связь. Люди ищут ее в случайных прохожих, актерах на телевидении.
— С ней могло произойти все что угодно.
— Что бы вы ей сказали, если она действительно жива?
— Представим, что я выхожу на улицу и вижу Галю. Я бы сразу повел ее в отделение полиции, чтобы снять с себя все обвинения. Если бы Галя отказалась сотрудничать, снял бы ее на видео. Этого было бы достаточно.
Мне писали разные личности и предполагали, что с Галиной мог произойти несчастный случай, что ее мог похитить орудовавший в то время маньяк, что она переехала в другую страну. Я не знаю, правда это или ложь. Количество версий огромное.
— Когда вас обвинили в убийстве, поддерживала жена Татьяна. В 2016 году вы развелись, насколько мы знаем, уже будучи в колонии. Не захотела ждать?
— Дело не в этом. На тот момент нашелся человек, который смог ее поддержать в трудную минуту. Было непросто, мы ссорились. Она просто влюбилась в другого, ее не в чем винить. Сейчас я женат на другой женщине, Анастасии, и я с ней счастлив. Расписались в месте лишения свободы в 2017 году.
— Была церемония?
— Настя бы посмеялась, если бы была здесь. «Вот это? Свадьба? И я в платье? Даже не смогла покрасоваться перед близкими». Может быть, в будущем сыграем полноценную свадьбу, я об этом не думал. Надо спросить у спутницы жизни — гражданина Жены, как я ее называю. Возможно, заведем ребенка в будущем, но сейчас есть много других дел.
— Как прошла адаптация после освобождения?
— Она не прошла — продолжается до с их пор. Сложно заново организовывать себя, когда привык к четкому графику. Мне сейчас сложно даже рационом заняться. После того, как освободился, я еще ни разу не ходил на тренировку, занимался долго, хотя, пока отбывал наказание, занимался все время. Адаптация со скрипом.
А история про встречу довольно смешная. Жена проспала на пару часов, так что встретили меня с некоторым опозданием. Но что делать — стоял, ждал, попрощался со всеми как раз.
— За эти девять лет были другие поклонницы?
— В какой-то момент очень много писали. Мы общались в соцсетях, но я не уверен, что слово «поклонницы» здесь подходит. Было много и девушек, и мужчин, которые писали для того, чтобы просто поинтересоваться, как у меня дела, что со мной происходит. После выпуска «Битвы экстрасенсов» (16+) я проснулся и у меня было больше сотни писем. Кого-то я действительно интересовал как мужчина. Но отношения у меня сложились только с Настей.
— Сейчас вы активно ведете соцсети. Что хотите донести до своей аудитории?
— Во-первых, рассказать о своей истории. Дать понять людям, где они ошибаются, выслушать их мнение, получить поддержку в том числе, обратную связь. А потом использовать известность для продвижения своих товаров и услуг: возможно, в сфере маркетинга. Я пока не работаю, хочу как следует все продумать и плотно заняться своим продвижением.
— В публикациях было много черного юмора. Сейчас также?
— Как человек, у которого нет никакого морального груза, я позволяю себе вести себя, как хочу. Я не признаю свою вину. Черный юмор, на мой взгляд — маркер здоровой психики. Люди, которые сильно волнуются на этот счет, слишком серьезно относятся ко всему.
— Вероятно, многое изменилось в вашей жизни. Как думаете, изменился ли Владивосток?
— Да, в лучшую сторону. Надо полагать, это общая работа и федеральной, и местной власти. Безусловно, есть еще над чем работать — имеются места с плохим асфальтом и благоустройство не на высоте.
Когда ты долго не был в городе, в общественной среде, все улучшения бросаются в глаза. Например, когда я садился, таких мест, как «Нагорный парк», не было даже в проекте. Мне кажется, что идею здорово воплотили в жизнь, очень качественная заливка. Я позитивно отношусь к изменениям, цифровизация мне тоже по душе, мне нравится сервис платных парковок во Владивостоке (знаю, что многие не одобрили). С некоторыми людьми из этой сферы я познакомился еще до отбывания срока.
— А кто-то из людей «на слуху» отбывал наказание вместе с вами?
— В колонии сидят разные личности. Общался и с местными депутатами, с чиновниками. Артем Самсонов, например, показал себя как отличный библиотекарь [осужденный по статье об иных действиях сексуального характера — политик и общественный деятель, депутат КПРФ]: рассортировал все книги, привел в порядок учетную систему, разобрался в карточках. Было приятно там находиться. Сейчас он учится на разнорабочего. Встречался также с одним из экс-мэров Владивостока в карантинной зоне.
— Понадобилось ли осваивать жаргон? Как выстроили коммуникацию?
— Люди, которые меня пытали во время расследования дела [официально эту информацию «КП» не подтвердили — прим.ред.], сразу сказали: «Витя, ты впишешься, не переживай».
Я с большим скепсисом смотрю на романтизацию тюремной жизни. За счет кастовой системы присутствует обстановка агрессии. Борьба с АУЕ (запрещенным в России экстремистским движением) во всех учреждениях ФСИН ведется.
Но везде по-разному. В ИК-27 было более агрессивная среда, чем в ИК-33. Мрачная обстановка. <…> Но «вписаться» получилось. Сидят абсолютно разные люди, не все используют тюремный сленг и понятия. Чиновники там в том числе, как упомянул. Иногда меня называли «ну этот, который странно разговаривает». На деле я просто говорил на чистом русском.
Вспоминается забавный момент: пока меня переводили из колонии в колонию, распространились слухи, что меня посадили якобы за экстрасенсорные способности. Возможно, эта версия пошла как раз из-за выпуска 16 сезона «Битвы экстрасенсов». Ко мне подходили соседи и спрашивали: «ну, давай, предскажи мое будущее». А я отвечал что-то в духе: «Вижу… ты посидишь-посидишь и выйдешь». Потом приставать с этим перестали.
— Есть табуированные темы?
— Есть правила и нюансы. Например, «мужики не обижаются», «челка — у телки», и так далее. Когда знаешь правила игры, можно позволить себе что угодно. Журналисты задавали мне вопрос «Боюсь ли я вопросов о своем уголовном деле?» Я десять лет об этом разговаривал.
— Но вы не отвечаете на часть вопросов?
— Да, детали уголовно-процессуального дела я раскрою в своем блоге. На своих площадках, либо каналах моих знакомых и товарищей.
— Что бы вы сказали себе в юности?
— Отмечу, что сел я не в 16, а в 26, то есть был достаточно взрослым, чтобы не допускать каких-то откровенных глупостей и вести себя инфантильно. Не скажу, что жалею о своих словах в то время. Единственная ошибка, которую совершил — пришел в следственный кабинет без адвоката. Если тебя вызывают второй раз в следственный комитет, особенно по причине «уточнения показаний», бери адвоката.
— В вашем блоге подпись. История по «мотивам “Исчезнувшей” Дэвида Финчера (18+). В чем аллегория?
— Она не буквальная. Истории похожи в части исчезновения. У меня нет никаких оснований считать, что Галина поступила, как злодей, подобно героине упомянутого фильма. Быть может, в меня проникла юридическая модель мышления, но сейчас я уверен, что следует считать человека добросовестным, если нет оснований полагать обратное. Поэтому я все-таки полагаю, что случилось что-то иное.
— Когда успели посмотреть фильм?
— В тюрьме.
— Показывают?
— Насколько помню, это было еще в СИЗО. Хороший фильм. Устроить себе киносеанс в местах лишения свободы вполне реально.
— Спасибо.
Приговор Виктору Коэну вынесли в августе 2015 года. Он составил 9 лет и 10 месяцев колонии. После апелляции решение суда отменили, однако в июле 2016-го его вновь признали виновным, срок отбывания наказания уменьшился на месяц. До приговора в сети появилось видео оперативной беседы с Коэном, где он признает вину и в деталях объясняет, как убил Галину и избавился от тела. Сам Виктор настаивает, что разговор состоялся после пыток и под угрозой полового насилия в отношения его первой жены. Во время интервью Виктор сообщил, что эта запись была признана недопустимым доказательством. Позже появилось видео оперативной беседы с Татьяной, на котором она в слезах сознается, что Виктор рассказывал ей об убийстве. Позднее женщина опровергла сказанное.