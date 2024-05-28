50-летняя томичка хранила в нижнем белье героин и продавала его в Тайге

Как сообщают кузбасские правоохранители, 50-летнюю жительницу Томска приговорили к 11 годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков.
В апреле 2023 года выяснилось, что ранее судимая томичка распространяет наркотики на территории Тайги. Ее задержали и во время досмотра изъяли из нательного белья сверток с порошкообразным веществом. Сбытчица пыталась убедить сотрудников, будто это сахар, но экспертиза показала, что внутри было около 40 граммов героина. Его женщина купила в Томске, но не успела сбыть в Кузбассе.
В суде обвиняемая полностью признала свою вину. Приговором Тайгинского городского суда ей вынесли приговор за «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» с лишением свободы на 11 лет в колонии общего режима.