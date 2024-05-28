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Уровень воды начал подниматься в реках Приморья

В минувшие сутки на большей территории Приморского края прошли дожди, местами сильные. На реках региона наблюдается формирование дождевого паводка и подъем воды.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

По данным Примгидромета, наибольшая интенсивность подъема воды — от 10 до 38 сантиметров за сутки — отмечается на реках южной половины края в бассейнах озера Ханка и рек Японского моря. В бассейне реки Уссури отмечается подъем воды до 10 сантиметров за сутки.

«По состоянию на понедельник, 27 мая, все реки в берегах. В ближайшие сутки на реках края продолжится формирование и прохождение дождевого паводка, интенсивность подъема воды будет увеличиваться. Наиболее интенсивные подъемы ожидаются в верхнем течении рек и на малых водотоках, в дальнейшие трое суток продолжится продвижение паводковой волны в среднее и нижнее течение рек. Ожидаемый подъем уровня воды составит от 0,7 до двух метров, на отдельных реках западных и южных районов с выходами из берегов, с подтоплением пониженных территорий», — пояснили синоптики, подчеркнув, что опасных гидрологических явлений не ожидается.

За ситуацией следят и в минГОЧС Приморья, готовясь при необходимости помогать жителям. При этом специалисты ведомства продолжают расчистку русел рек в Артеме, Спасске-Дальнем, Лесозаводске и Чугуевском округе.

«Насколько позволяет обстановка, продолжаем расчистку русел, дноуглубление и спрямление рек. Работы идут ежедневно, без выходных», — отмечает пресс-служба министерства.