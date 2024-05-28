Уровень воды начал подниматься в реках Приморья

«По состоянию на понедельник, 27 мая, все реки в берегах. В ближайшие сутки на реках края продолжится формирование и прохождение дождевого паводка, интенсивность подъема воды будет увеличиваться. Наиболее интенсивные подъемы ожидаются в верхнем течении рек и на малых водотоках, в дальнейшие трое суток продолжится продвижение паводковой волны в среднее и нижнее течение рек. Ожидаемый подъем уровня воды составит от 0,7 до двух метров, на отдельных реках западных и южных районов с выходами из берегов, с подтоплением пониженных территорий», — пояснили синоптики, подчеркнув, что опасных гидрологических явлений не ожидается.