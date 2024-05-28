Прикоснуться к Вселенной: жителей Хабаровска приглашают на экскурсии по космодрому «Восточный»

Многие в детстве хотели стать космонавтами. Это не удивительно. Тайны, которые скрывают глубины космоса, манят пытливые умы, но их до сих пор не могут разгадать даже ученые. А что уж говорить про обычных обывателей Земли? А вот познакомиться с особенностями профессии и подробней узнать о путешествиях в космос — это реально. Жителям Хабаровска представится такая возможность уже этим летом. В 2024 году для них организуют экскурсионные туры «Просто космос». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
МАРШРУТ ТУРА «ПРОСТО КОСМОС» В 2024 ГОДУ
Железнодорожные туры выходного дня «Просто Космос» из Хабаровска будут выполняться с июня 2024 года. Его маршрут соединяет краевую столицу и станцию Ледяная, которая находится ближе всего к «космограду» Циолковский. Здесь же недалеко расположен первый российский гражданский космодром «Восточный».
ПРОГРАММА ТУРА «ПРОСТО КОСМОС» НА КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ» В 2024 ГОДУ
Участников тура познакомят с современной российской космонавтикой, расскажут им о ракетах и их запусках. Гостей ждет посещение космодрома «Восточный» и необычный обед, как у настоящих покорителей вселенной.
Программа тура «Просто космос» из Хабаровска в 2024 году:
— посещение Музея космодрома, где собраны уникальные экспонаты — спутник, скафандр, спускаемая капсула Союз ТМА-07М, в которой приземлился космонавт Роман Романенко;
— посещение технического комплекса космодрома «Восточный»;
— поездка на стартовый комплекс космодрома, где проходят пуски ракет;
— «космический» обед в столовой.
РАСПИСАНИЕ ТУРОВ НА КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ» ИЗ ХАБАРОВСКА В 2024 ГОДУ
Поездка рассчитана на два дня. Первый тур состоится уже 14 июня. Далее экскурсии будут проходить раз месяц — 19 июля, 16 августа, 20 сентября, 18 октября и 15 ноября.
Поезд из Хабаровска будет отправляться по пятницам в 19:20 и прибывать обратно в воскресенье в 06:54. Путешественников разместят в плацкартных вагонах. В стоимость туров всходит все необходимое для поездки — трансфер, питание, услуги гида и билеты на экскурсии.
По вопросам бронирования билетов модно обращаться по телефону Дальневосточного железнодорожного агентства: 8 (4212)-38−33−83.