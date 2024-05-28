Прикоснуться к Вселенной: жителей Хабаровска приглашают на экскурсии по космодрому «Восточный»

Многие в детстве хотели стать космонавтами. Это не удивительно. Тайны, которые скрывают глубины космоса, манят пытливые умы, но их до сих пор не могут разгадать даже ученые. А что уж говорить про обычных обывателей Земли? А вот познакомиться с особенностями профессии и подробней узнать о путешествиях в космос — это реально. Жителям Хабаровска представится такая возможность уже этим летом. В 2024 году для них организуют экскурсионные туры «Просто космос». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".