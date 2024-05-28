Жителей Красной речки в Хабаровске на 11 дней лишат горячей воды

Отметим, что в настоящее время специалисты ресурсоснабжающих организаций ведут локальные ремонты по итогам гидравлических испытаний трубопроводов в зоне хабаровской ТЭЦ-3, которые были завершены 17 мая. Трудности с подачей ресурса наблюдаются в районе улиц Большой и Овощесовхоза. К ряду домов горячая вода подаётся без циркуляции, что сказывается на температуре жидкости. Как сообщили в пресс-службе ДГК, все проблемы должны быть устранены в ближайшие дни. Для оформления перерасчёта за услугу необходимо обратиться в управляющую компанию.