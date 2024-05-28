Жителей Красной речки в Хабаровске на 11 дней лишат горячей воды

МУП Хабаровска «Тепловые сети» информирует жителей микрорайона Красная речка об ограничениях в подаче горячей воды с 3 по 14 июня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в эти дни для подготовки к будущему отопительному сезону на местной газовой котельной по улице Мельничной будут проводиться гидравлические испытания и текущий ремонт оборудования.
Этот энергообъект обеспечивает горячей водой порядка 15 тысяч человек. К газовой котельной на улице Мельничной подключены 90 многоквартирных домов и 11 социальных объектов микрорайона Красная речка — в том числе два детских сада, три школы, поликлиника № 15 и дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Напомним, что в Хабаровске 27 мая стартовали гидравлические испытания тепломагистралей зоны ТЭЦ-2 (ТМ-22 и ТМ-25). В Кировском районе ограничена подача горячей воды в границах: Амурский бульвар — ул. Джамбула, — ул. Металлистов, — ул. Тихоокеанская — ул. Истомина — Амурский бульвар. В Центральном районе: Амурский бульвар, улиц Шеронова, Ленина от пл. Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечётная сторона); Индустриальный район: ул. Калинина — пер. Доступный — Волочаевская, Гамарника.
Отметим, что в настоящее время специалисты ресурсоснабжающих организаций ведут локальные ремонты по итогам гидравлических испытаний трубопроводов в зоне хабаровской ТЭЦ-3, которые были завершены 17 мая. Трудности с подачей ресурса наблюдаются в районе улиц Большой и Овощесовхоза. К ряду домов горячая вода подаётся без циркуляции, что сказывается на температуре жидкости. Как сообщили в пресс-службе ДГК, все проблемы должны быть устранены в ближайшие дни. Для оформления перерасчёта за услугу необходимо обратиться в управляющую компанию.