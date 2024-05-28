Премьера снятого в Перми фильма «Культурная комедия» состоится в июле

Премьера художественного фильма «Культурная комедия» (12+) запланирована на 25 июля этого года. В Перми съемки фильма проходили в мае прошлого года. Например, несколько массовых сцен сняли в самом центре города, рядом с памятником Уральскому добровольческому танковому корпусу.
Режиссером выступает Владимир Котт, известный по таким проектам как «Непослушник» и «Непослушник 2», «Дикая», «Заступники» и другие. В центре сюжета — противостояние пермского чиновника Виктора Летаева и искусствоведа Марины Николаевны, роли которых исполняют Алексей Чадов и Яна Гладких. В картине также заняты Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич и другие.
Главный герой фильма, пермский чиновник Виктор Летаев, курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но ничем другим не интересуется. Чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Герои фильма будут яростно отстаивать свои принципы, но искусство заставит их примириться во имя любви. В результате чиновник избавится от категоричности, а искусствовед спустится с небес на землю.