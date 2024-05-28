Премьера снятого в Перми фильма «Культурная комедия» состоится в июле

Главный герой фильма, пермский чиновник Виктор Летаев, курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но ничем другим не интересуется. Чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Герои фильма будут яростно отстаивать свои принципы, но искусство заставит их примириться во имя любви. В результате чиновник избавится от категоричности, а искусствовед спустится с небес на землю.