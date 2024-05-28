Мэрия Владивостока объяснила мнимую поломку Вечного огня

В администрации Владивостока ответили на претензии прокуратуры по поводу якобы поломки Вечного огня.
Напомним, 27 прокуратура Приморского края распространила релиз, что на улице Ивановской во Владивостоке, на Мемориальном комплексе пограничникам, погибшим при защите Отечества, не горит Вечный огонь. Причина — в нарушенной системе газоснабжения. В связи с чем в администрацию города прокурором направлен иск об устранении нарушения и приведении в порядок оборудования для непрерывного действия огня.
Уже сегодня, в День пограничника, огонь у мемориала загорелся.
«Но это не Вечный огонь, а памятный! — пояснили в управлении культуры городской администрации. — Он загорается по графику, по памятным датам истории. График его работы передан в пограничное управление и прокуратуре. К слову, по такому же принципу загорается огонь у памятника Морякам торгового флота. А Вечный огонь действует во Владивостоке только у подводной лодки С-56, он горит круглосуточно».
Сегодня, 28 мая, у Мемориала пограничникам во Владивостоке проходит большой праздник. В программе — концерт ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, выставка вооружения, раздача солдатской каши.