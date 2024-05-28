Мэрия Владивостока объяснила мнимую поломку Вечного огня

«Но это не Вечный огонь, а памятный! — пояснили в управлении культуры городской администрации. — Он загорается по графику, по памятным датам истории. График его работы передан в пограничное управление и прокуратуре. К слову, по такому же принципу загорается огонь у памятника Морякам торгового флота. А Вечный огонь действует во Владивостоке только у подводной лодки С-56, он горит круглосуточно».



Сегодня, 28 мая, у Мемориала пограничникам во Владивостоке проходит большой праздник. В программе — концерт ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, выставка вооружения, раздача солдатской каши.