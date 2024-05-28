В Челябинской области температура будет скакать с ночных −4 до дневных +23 градусов

По данным местного отделения Гидрометцентра, днём во вторник, 28 мая, после ночных заморозков до −2 столбики уличных термометров подскочат до +18…+23. Дождей при этом не ожидается, а ветер будет мощный, с порывами до 17−22 метров в секунду. В ночь на среду пройдут кратковременные дожди, будет +6…+11. Осадки возможны весь день, при этом на юге и крайнем западе ожидается до +23, на остальной территории — лишь до +11…+16. В четверг также возможны небольшие дожди, ночью — заморозки до −4, днём — до +21 и грозы.