В Челябинской области температура будет скакать с ночных −4 до дневных +23 градусов

По данным местного отделения Гидрометцентра, днём во вторник, 28 мая, после ночных заморозков до −2 столбики уличных термометров подскочат до +18…+23. Дождей при этом не ожидается, а ветер будет мощный, с порывами до 17−22 метров в секунду. В ночь на среду пройдут кратковременные дожди, будет +6…+11. Осадки возможны весь день, при этом на юге и крайнем западе ожидается до +23, на остальной территории — лишь до +11…+16. В четверг также возможны небольшие дожди, ночью — заморозки до −4, днём — до +21 и грозы.
В Челябинске вторник будет тёплым, до +19…+21, и без осадков. Ближайшие две ночи — около +4…+9, днём — до +12…+15. Со среды и минимум до вечера четверга ожидаются кратковременные дожди. По данным долгосрочного прогноза от сервиса «Яндекс. Погода», очередная волна похолодания пойдёт на спад в пятницу.
Погода в регионе настолько непредсказуема, что накануне, 27 мая, в Челябинске пошёл снег. Появление этого нежданного и уже поднадоевшего гостя запечатлели на видео.
А выходные на этой неделе будут богатыми на события. Так, в селе Париж 1 и 2 июня состоится традиционный полумарафон. В челябинском парке имени Пушкина 1 июня пройдёт третий фестиваль мороженого «ЕдиноРожок». Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах, потанцевать на пенной дискотеке и бесплатно угоститься холодным лакомством. А в парке культуры и отдыха имени Гагарина в этот день состоится «Зелёный марафон».