Заморозки и дожди придут в Свердловскую область в конце мая

«Ожидаются заморозки 29—30 мая на севере и востоке Свердловской области температура ночью −1…-5 градусов, в юго-западной части области и в Екатеринбурге заморозки менее вероятны, температура +1…+6», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.