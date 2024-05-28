Заморозки и дожди придут в Свердловскую область в конце мая

В Свердловской области 28 мая ожидается кратковременное повышение температуры: ночью +5…+10 градусов, на севере +2…+5, днем воздух прогреется до +16…+21 градуса, на севере +10…+15. Местами пройдет небольшой дождь.
В среду, 29 мая, в регионе вновь похолодает.
«Ожидаются заморозки
Также 29 мая возможны кратковременные дожди, днем +8…+13 градусов. В четверг, 30 мая, существенных осадков не ожидается, в дневные часы воздух прогреется до +12…+17 градусов. 31 мая ночью ожидается 0…+5 градусов, днем +13…+18.
Значительно потеплеет в Свердловской области в первую пятидневку июня. 1 июня +2…+7, днем +17…+22 градуса, 2 июня ночью +4…+9, днем +20…+25. Существенных осадков не ожидается.
Напомним, на 28 мая в регионе действует предупреждение о сильном ветре.