Врач профилактики Макаров рассказал, что вредного в кальянах и вейпах

«Многие убеждены, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные. Это категорически не так! Уже изучены и достоверно определены негативные последствия. Например, аэрозоль вейпа или электронной сигареты вызывает кратковременную воспалительную реакцию в легких, как и обычные сигареты. Также “электронки” вызывают еще большую зависимость от никотина: молодежь курит чаще, чем потребители обычного табака», — говорит специалист.