Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач профилактики Макаров рассказал, что вредного в кальянах и вейпах

Курение является причиной 85% смертельных исходов от рака легких, бронхов, трахеи.

Заведующий отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Дмитрий Макаров рассказывает kuzbass.aif.ru, почему вейпы и кальяны не такие безвредные, как кажутся.

«Многие убеждены, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные. Это категорически не так! Уже изучены и достоверно определены негативные последствия. Например, аэрозоль вейпа или электронной сигареты вызывает кратковременную воспалительную реакцию в легких, как и обычные сигареты. Также “электронки” вызывают еще большую зависимость от никотина: молодежь курит чаще, чем потребители обычного табака», — говорит специалист.

Табак в кальяне тоже остается обычным табаком со всеми его вредными примесями. Курильщик кальяна в течение обычного часового сеанса может вдохнуть столько табачного дыма, сколько содержится в более чем 100 сигаретах. А использование мундштука кальяна несколькими курильщиками повышает риск заражения гепатитом, герпесом, туберкулезом.