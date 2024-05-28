Врач профилактики Макаров рассказал, что вредного в кальянах и вейпах

Заведующий отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Дмитрий Макаров рассказывает kuzbass.aif.ru, почему вейпы и кальяны не такие безвредные, как кажутся.
«Многие убеждены, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные. Это категорически не так! Уже изучены и достоверно определены негативные последствия. Например, аэрозоль вейпа или электронной сигареты вызывает кратковременную воспалительную реакцию в легких, как и обычные сигареты. Также “электронки” вызывают еще большую зависимость от никотина: молодежь курит чаще, чем потребители обычного табака», — говорит специалист.
Табак в кальяне тоже остается обычным табаком со всеми его вредными примесями. Курильщик кальяна в течение обычного часового сеанса может вдохнуть столько табачного дыма, сколько содержится в более чем 100 сигаретах. А использование мундштука кальяна несколькими курильщиками повышает риск заражения гепатитом, герпесом, туберкулезом.