Неожиданно заморозки на подходе: новосибирцам рассказали, как спасти свой урожай

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась ценными советами для садоводов, желающих уберечь свои грядки и саженцы от капризов погоды в мае. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «АиФ-Новосибирск».
«Многие растения еще рано сеять в мае, — предупреждает Людмила Шубина. — Но некоторые нетерпеливые огородники уже посадили лук и морковь. У особо смелых даже проклюнулся чеснок. Эти культуры обладают относительной устойчивостью к заморозкам. Однако торопиться с высадкой томатов, перцев и огурцов не стоит. Лучше дождаться стабильного тепла и лишь затем приступать к их высадке, минуя риск заморозков», — рекомендует агроном.
Для садоводов, уже посадивших розы, Людмила Шубина советует позаботиться о защите растений от похолоданий. С этой задачей отлично справятся мини-теплицы, изготовленные из обрезанных пятилитровых бутылей.
«Не менее эффективным способом защиты является использование нетканого укрывного материала, сложенного в несколько слоев. Так можно укрыть уже высаженные в открытый грунт помидоры или другие теплолюбивые культуры», — добавляет эксперт.
Следуя этим рекомендациям, садоводы смогут уберечь свои растения от весенних заморозков и обеспечить им здоровый рост и развитие.
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