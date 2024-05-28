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Неожиданно заморозки на подходе: новосибирцам рассказали, как спасти свой урожай

Многие растения еще рано сеять в мае.

Источник: Екатерина Романова

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась ценными советами для садоводов, желающих уберечь свои грядки и саженцы от капризов погоды в мае. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «АиФ-Новосибирск».

«Многие растения еще рано сеять в мае, — предупреждает Людмила Шубина. — Но некоторые нетерпеливые огородники уже посадили лук и морковь. У особо смелых даже проклюнулся чеснок. Эти культуры обладают относительной устойчивостью к заморозкам. Однако торопиться с высадкой томатов, перцев и огурцов не стоит. Лучше дождаться стабильного тепла и лишь затем приступать к их высадке, минуя риск заморозков», — рекомендует агроном.

Для садоводов, уже посадивших розы, Людмила Шубина советует позаботиться о защите растений от похолоданий. С этой задачей отлично справятся мини-теплицы, изготовленные из обрезанных пятилитровых бутылей.

«Не менее эффективным способом защиты является использование нетканого укрывного материала, сложенного в несколько слоев. Так можно укрыть уже высаженные в открытый грунт помидоры или другие теплолюбивые культуры», — добавляет эксперт.

Следуя этим рекомендациям, садоводы смогут уберечь свои растения от весенних заморозков и обеспечить им здоровый рост и развитие.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что волонтеры приходят на осиротевшим бельчатам.

сельское хозяйство