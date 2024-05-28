Неожиданно заморозки на подходе: новосибирцам рассказали, как спасти свой урожай

«Многие растения еще рано сеять в мае, — предупреждает Людмила Шубина. — Но некоторые нетерпеливые огородники уже посадили лук и морковь. У особо смелых даже проклюнулся чеснок. Эти культуры обладают относительной устойчивостью к заморозкам. Однако торопиться с высадкой томатов, перцев и огурцов не стоит. Лучше дождаться стабильного тепла и лишь затем приступать к их высадке, минуя риск заморозков», — рекомендует агроном.