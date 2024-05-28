Тысячи детей получат бесплатные путевки в лагеря и санатории в Хабаровском крае

В июне и августе министерство социальной защиты края организует две профильные смены для детей из малоимущих семей и детей-инвалидов. В июне смена «Дети Амура. Жизнь и творчество» примет 102 ребенка в лагере «Океан» в Хабаровском районе. В августе в лагере «Радуга» в Приморском крае будет организована смена «Ласковое море». В профильной смене ожидается участие примерно 300 человек, в том числе более 145 детей с инвалидностью. За счет средств краевого бюджета будет оплачено проживание, питание и проезд участников.