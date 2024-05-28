Тысячи детей получат бесплатные путевки в лагеря и санатории в Хабаровском крае

В этом году более 27 тысяч детей из социально незащищенных семей, детей-инвалидов и детей участников СВО получат возможность бесплатно отдохнуть в загородных и санаторных лагерях, а также в лагерях с дневным пребыванием. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено свыше 237 миллионов рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Детям погибших участников СВО бесплатные путевки в лагеря предоставляются в первую очередь.
— Путевки в санаторные учреждения предоставляются детям, независимо от уровня дохода их семей. Эти санатории расположены в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области. Были приобретены путевки для 1,06 тысячи детей, страдающих от заболеваний органов дыхания, пищеварительной, нервной и опорно-двигательной систем. С 27 мая началась первая смена для 115 детей, — рассказала заместитель министра социальной защиты Хабаровского края — начальник управления по работе с ветеранами, инвалидами и организации социального обслуживания Дарина Лебедева.
В июне и августе министерство социальной защиты края организует две профильные смены для детей из малоимущих семей и детей-инвалидов. В июне смена «Дети Амура. Жизнь и творчество» примет 102 ребенка в лагере «Океан» в Хабаровском районе. В августе в лагере «Радуга» в Приморском крае будет организована смена «Ласковое море». В профильной смене ожидается участие примерно 300 человек, в том числе более 145 детей с инвалидностью. За счет средств краевого бюджета будет оплачено проживание, питание и проезд участников.