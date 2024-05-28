Грозы и до +30°С ожидается в Беларуси во вторник

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Грозы ожидаются во вторник местами, в основном по северной половине Беларуси, также в отдельных районах воздух прогреется до +30°С, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность, преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер юго-восточный 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха составит +25…+30°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — гибель людей при купании, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах, возникновение лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях. Жаркая погода также повышает вероятность тепловых ударов и может стать причиной деформаций асфальтового покрытия и увеличения количества ДТП.
Прогноз погоды по регионам
В Минске во вторник ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%) и возможно прогремит гроза. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +26…+28°C. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.
Схожие погодные условия будут в Бресте, Витебске и Гродно: переменная облачность, +26…+28°C, ветер юго-восточный 3−8 м/с, в Бресте и Гродно существенных осадков не ожидается, а в Витебске пройдет кратковременный дождь и прогремит гроза.
В Могилеве установится более жаркая погода, а воздух прогреется до +27…+29°C. В этом областном центре сегодня также будет переменная облачность, возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.
Самое высокое значение дневной температуры воздуха прогнозируется во вторник в Гомеле, где столбик термометра поднимется до +28…+30°C. В городе над Сожем установится переменная облачность и будет без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.