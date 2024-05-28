Грозы и до +30°С ожидается в Беларуси во вторник

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — гибель людей при купании, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах, возникновение лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях. Жаркая погода также повышает вероятность тепловых ударов и может стать причиной деформаций асфальтового покрытия и увеличения количества ДТП.