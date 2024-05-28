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Почему в Приангарье снова резко изменилась погода

Сотрудники иркутского МЧС в понедельник, 27 мая, оповестили жителей области о том, что погода резко ухудшится:

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 78% 753 мм рт. ст. +20°
Источник: Reuters

"В западных, центральных районах, южных районах области ожидаются порывы северо-западного ветра 15−20 метров в секунду, местами 22−27 метров, пыльные бури.

Вероятны сильные и очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом, ожидаются ливни, грозы и град«, — передает ИА “ТК Город”.

Как пояснила начальник гидрометеорологического центра Юлия Янькова, виной этому активный холодный атмосферный фронт, «хорошо выраженный в температурных контрастах» — температура воздуха в южных районах (в том числе и в Иркутске) сегодня понизится до плюс 10−15 градусов.

«По прогнозам ситуация немного улучшится в среду и четверг — нас по-прежнему ждет сильный ветер до 13 метров в секунду, возможны кратковременные дожди, но при этом синоптики прогнозируют повышение дневной температуры до +18… +21 градуса» (цитата ИрСити).

Однако, есть на карте Приангарья и территории — счастливчики, которые могут в ближайшие дни рассчитывать на тепло: в северных районах ожидается летняя погода: столбики термометров там покажут плюс 21−27 градусов.