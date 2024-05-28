Почему в Приангарье снова резко изменилась погода

Вероятны сильные и очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом, ожидаются ливни, грозы и град«, — передает ИА “ТК Город”.

Как пояснила начальник гидрометеорологического центра Юлия Янькова, виной этому активный холодный атмосферный фронт, «хорошо выраженный в температурных контрастах» — температура воздуха в южных районах (в том числе и в Иркутске) сегодня понизится до плюс 10−15 градусов.