Почему в Приангарье снова резко изменилась погода

"В западных, центральных районах, южных районах области ожидаются порывы северо-западного ветра 15−20 метров в секунду, местами 22−27 метров, пыльные бури.
Вероятны сильные и очень сильные дожди, в горах с мокрым снегом, ожидаются ливни, грозы и град«, — передает ИА “ТК Город”.
«По прогнозам ситуация немного улучшится в среду и четверг — нас по-прежнему ждет сильный ветер до 13 метров в секунду, возможны кратковременные дожди, но при этом синоптики прогнозируют повышение дневной температуры до +18… +21 градуса» (цитата ИрСити).
Однако, есть на карте Приангарья и территории — счастливчики, которые могут в ближайшие дни рассчитывать на тепло: в северных районах ожидается летняя погода: столбики термометров там покажут плюс 21−27 градусов.