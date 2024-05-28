Часть пластикового окна едва не рухнула с 22 этажа на Державина в Новосибирске

Спасатели выехали на место, оказалось, что фрамуга — не закреплена, есть угроза падения. Территорию огородили сигнальной лентой, хозяин квартиры вызвал бригаду специалистов для закрепления конструкции. Спасатели со свой стороны осуществили контроль положения оконных рам до приезда специалистов и безопасного состояния блока. Они находились внизу, следили за ситуацией, контролировали. Все обошлось, эксперты закрепили фрамугу.