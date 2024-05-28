В Хабаровске состоялся митинг в честь Дня пограничника

«Ваша служба вносит неоценимый вклад в защиту законных интересов нашей Родины. Пограничники всегда отличались высочайшей профессиональной подготовкой, смелостью, выдержкой и готовностью к новым вызовам. От жителей Хабаровска поздравляю всех пограничников с профессиональным праздником. Большая честь — служить нашей Родине. Мы гордимся вами, — сказал мэр ХабаровскаСергей Кравчук. — В Хабаровске проживает много пограничников. Желаю им счастья, удачи и мирного неба над головой».