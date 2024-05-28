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В Хабаровске состоялся митинг в честь Дня пограничника

После торжественной части участники митинга возложили цветы к стеле дальневосточным героям-пограничникам.

Источник: Мэрия Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял участие в торжественном митинге в честь Дня пограничника. Мероприятие прошло в сквере Пограничной славы на Уссурийском бульваре, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

В собрании приняли участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, председатель Законодательной думы региона Ирина Зикунова, а также действующие сотрудники погранвойск и ветераны.

«Ваша служба вносит неоценимый вклад в защиту законных интересов нашей Родины. Пограничники всегда отличались высочайшей профессиональной подготовкой, смелостью, выдержкой и готовностью к новым вызовам. От жителей Хабаровска поздравляю всех пограничников с профессиональным праздником. Большая честь — служить нашей Родине. Мы гордимся вами, — сказал мэр ХабаровскаСергей Кравчук. — В Хабаровске проживает много пограничников. Желаю им счастья, удачи и мирного неба над головой».

После торжественной части участники митинга возложили цветы к стеле дальневосточным героям-пограничникам.

Также накануне Сергей Кравчук поздравил пограничников в администрации города. Благодарственные письма от мэра Хабаровска получили 8 действующих сотрудников и ветеранов.

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