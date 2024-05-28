Поликлинику № 15 построят в следующем году в Иркутске

В Иркутске дан старт основным работам по строительству поликлиники № 15 в предместье Рабочее. Ее возведение началось еще в прошлом году, когда был выполнен демонтаж старого здания больницы. Проектная документация объекта потребовала корректировки, в связи с этим строительство было поставлено на паузу. Общая стоимость работ составит более 1,6 млрд из федерального и областного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.
— Уже завершено армирование технического этажа, идет устройство опалубки. Сроки сдачи объекта не изменились, строительство мы должны заверить до конца следующего года, — отметил министр строительства Иркутской области Александр Галкин.
Новая поликлиника будет рассчитана на посещение 322 взрослых и 167 детей. В здании, площадью 10,1 тысяч квадратов, появится рентгенологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, физиоотделение. В планах сделать паркинг для пациентов и сотрудников.
Также на время стройки разработана новая маршрутизация для части жителей Правобережного округа Иркутска.