Поликлинику № 15 построят в следующем году в Иркутске

В Иркутске дан старт основным работам по строительству поликлиники № 15 в предместье Рабочее. Ее возведение началось еще в прошлом году, когда был выполнен демонтаж старого здания больницы. Проектная документация объекта потребовала корректировки, в связи с этим строительство было поставлено на паузу. Общая стоимость работ составит более 1,6 млрд из федерального и областного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.