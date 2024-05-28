Синоптик Поскребышева призывает кузбассовцев укрыть растения от заморозков

«Вчера и сегодня прошёл дождь. Да, действительно, есть заток холода, но земля влажная, поэтому в ночь с 28 на 29 мая заморозков на почве не будет (до + 1, + 6 градусов). С 29 на 30 в связи с прохождением системы атмосферных фронтов вновь пройдут осадки в виде дождя, температура ночью +2, +7. В ночь на 31 мая облачность рассеется, дождь прекратится и, как следствие, местами будут заморозки 0, — 5», — пишет метеорологиня.