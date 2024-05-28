В Волгоградской области провели крупный рейд по выявлению мигрантов

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, в результате проведенных мероприятий проверили 257 человек, среди которых 183 — иностранцы.
Всего было составлено 15 протоколов об административных правонарушениях из-за уклонения от выезда с территории РФ, нарушения правил въезда на территорию страны, осуществления трудовой деятельности без патента на работу и неисполнения обязанности по воинскому учету.
Также в отношении местных жителей, предоставлявших жилье иностранцам, составлены протоколы по ч. 3 ст. 18.15 КоАП России, а на работодателей, которые привлекли иностранцев без разрешения на работу, — по ч. 1 ст. 18.15 КоАП России.
Проверки продолжаются.