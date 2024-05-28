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В Волгоградской области провели крупный рейд по выявлению мигрантов

Сотрудники регионального УФСБ России совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ по Волгоградской области и волжского ОВМ УМВД России провели рейд по местам проживания и массового пребывания трудовых мигрантов в СНТ «Мичуринец» на острове Зеленом в Волжском.

Источник: УФСБ России по Волгоградской области

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, в результате проведенных мероприятий проверили 257 человек, среди которых 183 — иностранцы.

Всего было составлено 15 протоколов об административных правонарушениях из-за уклонения от выезда с территории РФ, нарушения правил въезда на территорию страны, осуществления трудовой деятельности без патента на работу и неисполнения обязанности по воинскому учету.

Также в отношении местных жителей, предоставлявших жилье иностранцам, составлены протоколы по ч. 3 ст. 18.15 КоАП России, а на работодателей, которые привлекли иностранцев без разрешения на работу, — по ч. 1 ст. 18.15 КоАП России.

Проверки продолжаются.

ФСБ