Пермский край накроет уже восьмое за май арктическое вторжение

Днем во вторник, 28 мая, в Гайнах, Березниках и Бисере пройдут умеренные дожди. Температура воздуха будет около +10…+15 градусов, в Перми +20. В ночь на среду на севере Прикамья (Усолье, Соликамск, Березники) похолодает до 0…-2, а на юге будет тепло до +12…+14. В центральных районах (Добрянка, Ильинский, Оханск, Краснокамск, Звездный) ожидается холодный дождь при температуре воздуха всего +5 градусов. В зону осадков может попасть и Пермь.