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Пермский край накроет уже восьмое за май арктическое вторжение

Средняя температура воздуха будет на 2−3 градуса ниже нормы.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 78% 753 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

На этой неделе в Пермском крае ожидается вторжение очень холодной воздушной массы с Канадской Арктики. Это будет уже восьмое арктическое вторжение за этот май, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Днем во вторник, 28 мая, в Гайнах, Березниках и Бисере пройдут умеренные дожди. Температура воздуха будет около +10…+15 градусов, в Перми +20. В ночь на среду на севере Прикамья (Усолье, Соликамск, Березники) похолодает до 0…-2, а на юге будет тепло до +12…+14. В центральных районах (Добрянка, Ильинский, Оханск, Краснокамск, Звездный) ожидается холодный дождь при температуре воздуха всего +5 градусов. В зону осадков может попасть и Пермь.

Ночь на четверг будет малооблачной и очень холодной. Снова возможны заморозки. В Перми также может быть около нуля. Но уже днем начнется постепенное потепление. До конца недели сохранится малооблачная погода без осадков. И уже 2 июня воздух прогреется до +26 градусов.