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Прокуратура Тулуна помогла женщине восстановить права на пособие

Прокуратура Тулуна помогла матери двух детей восстановить право на получение пособия. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: Прокуратура Иркутской области

В 2023 году женщине были назначены пособия на детей, но через месяц выплаты прекратились. Она обратилась в соцзащиту с заявлением, но получила отказ. Проверка, проведённая прокуратурой, показала, что из-за ошибок ввода информации при межведомственном электронном взаимодействии женщина числилась лишённой родительских прав, хотя на самом деле таковой не являлась. Судебных решений о лишении её прав не выносилось.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Тулунчанке назначили пособия и выплатили всю сумму с момента прекращения.

Прокуратура