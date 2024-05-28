Прокуратура Тулуна помогла женщине восстановить права на пособие

В 2023 году женщине были назначены пособия на детей, но через месяц выплаты прекратились. Она обратилась в соцзащиту с заявлением, но получила отказ. Проверка, проведённая прокуратурой, показала, что из-за ошибок ввода информации при межведомственном электронном взаимодействии женщина числилась лишённой родительских прав, хотя на самом деле таковой не являлась. Судебных решений о лишении её прав не выносилось.