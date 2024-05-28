Более 50% красноярских студентов хотят подрабатывать летом

Также 15% студентов хотят заработать до 20 тысяч рублей, 31% — от 20 до 40 тысяч рублей, 20% — от 40 до 60 тысяч рублей, 9% — от 60 до 80 тысяч рублей, 12% — от 80 до 100 тысяч рублей, и лишь 13% — более 100 тысяч рублей.