Более 50% красноярских студентов хотят подрабатывать летом

Опрос провели в период с 13 по 21 мая среди двух тысяч российских студентов в возрасте 17−19 лет. В опросе принимали участие и студенты из Красноярского края.
Согласно результатам опроса, 51% опрошенных студентов планируют подработать этим летом. Чаще всего студенты выбирали такие места для подработок:
• кассиры — 14%;
• курьеры — 14%;
• официанты — 11%;
• работники кол-центров — 7%
• продавцы — 5%;
• репетиторы — 5%;
• комплектовщики товаров — 5%;
• бухгалтеры — 4%;
• промоутеры — 4%;
• няни — 3%.
Также студентов спросили, зачем им нужна подработка. Самым популярным ответом стала возможность накопить деньги — 70%.
На втором месте оказалась материальная подстраховка — 60%, отсутствие занятости летом — 25%, желание помочь родителям — 32%, желание отдать долги — 17%, заработок для оплаты обучения — 11%, подработка — это хобби — 10%.
Также 15% студентов хотят заработать до 20 тысяч рублей, 31% — от 20 до 40 тысяч рублей, 20% — от 40 до 60 тысяч рублей, 9% — от 60 до 80 тысяч рублей, 12% — от 80 до 100 тысяч рублей, и лишь 13% — более 100 тысяч рублей.