Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 50% красноярских студентов хотят подрабатывать летом

Исследовательский центр Зарплаты.ру узнал у красноярских студентов колледжей и вузов, планируют ли они подрабатывать летом, а также то, сколько хотят заработать.

Источник: Freepik

Опрос провели в период с 13 по 21 мая среди двух тысяч российских студентов в возрасте 17−19 лет. В опросе принимали участие и студенты из Красноярского края.

Согласно результатам опроса, 51% опрошенных студентов планируют подработать этим летом. Чаще всего студенты выбирали такие места для подработок:

• кассиры — 14%;

• курьеры — 14%;

• официанты — 11%;

• работники кол-центров — 7%

• продавцы — 5%;

• репетиторы — 5%;

• комплектовщики товаров — 5%;

• бухгалтеры — 4%;

• промоутеры — 4%;

• няни — 3%.

Еще 15% студентов готовы рассмотреть любые предложения подработки с хорошей оплатой.

Также студентов спросили, зачем им нужна подработка. Самым популярным ответом стала возможность накопить деньги — 70%.

На втором месте оказалась материальная подстраховка — 60%, отсутствие занятости летом — 25%, желание помочь родителям — 32%, желание отдать долги — 17%, заработок для оплаты обучения — 11%, подработка — это хобби — 10%.

Также 15% студентов хотят заработать до 20 тысяч рублей, 31% — от 20 до 40 тысяч рублей, 20% — от 40 до 60 тысяч рублей, 9% — от 60 до 80 тысяч рублей, 12% — от 80 до 100 тысяч рублей, и лишь 13% — более 100 тысяч рублей.

занятость