Накануне лета на Омскую область обрушится снегопад

До лета остаётся всего несколько дней, а в Омской области продолжает бушевать непогода. К холодам и заморозкам добавится снегопад, который прогнозируется накануне лета.
По данным Ventusky, осадки в виде снега придут в регион в ночь на среду, 29 мая, и будут идти в течение всего дня (пик ожидается к 15:00). Также местами по области (преимущественно на севере) они сохранятся и 30 мая.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 28 мая, днём ожидается +10… +15, дождь, местами грозы и порывы ветра до 24 м/с. Ночью 29 мая будет +3… +8 (местами заморозки до −2), днём — +7… +12, в отдельных районах порывы ветра до 15−20 м/с. Ночью 30 мая температура составит −2… +3 (местами до −7), днём — +9… +14.