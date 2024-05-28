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Агрессивные девочки-мигрантки пугают жителей Новосибирска

В сообществе во ВКонтакте «МЖК Восточный, Плющихинский» появилась информация о девочках-мигрантках, которые задирают детей.

Источник: Сиб.фм

Жители Новосибирска боятся и распространяют различные истории по чатам.

Одна их жительниц сообщила, что в местном чате появились сведения: во дворе дома по улице Высоцкого, 31 заметили нескольких девочек-мигранток (11−12 лет), которые «задирают русских детей, матерят и обещают избить». В сообщении отмечается — подростки не живут в этом доме.

Другая пользовательница подтвердила информацию о пугающей компании и рассказала ещё одну историю: девочки-мигрантки пристали к местным ребятишкам, обещали побить и спрашивали — зачем они «пялятся».

Участники сообщества просят тех, кто сталкивался с этим девочками, писать заявления в полицию.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске дети мигрантов поставили пятиклассника «на денежный счетчик».