Агрессивные девочки-мигрантки пугают жителей Новосибирска

Жители Новосибирска боятся и распространяют различные истории по чатам.
Одна их жительниц сообщила, что в местном чате появились сведения: во дворе дома по улице Высоцкого, 31 заметили нескольких девочек-мигранток (11−12 лет), которые «задирают русских детей, матерят и обещают избить». В сообщении отмечается — подростки не живут в этом доме.
Другая пользовательница подтвердила информацию о пугающей компании и рассказала ещё одну историю: девочки-мигрантки пристали к местным ребятишкам, обещали побить и спрашивали — зачем они «пялятся».
Участники сообщества просят тех, кто сталкивался с этим девочками, писать заявления в полицию.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске дети мигрантов поставили пятиклассника «на денежный счетчик».