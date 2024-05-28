Агрессивные девочки-мигрантки пугают жителей Новосибирска

Одна их жительниц сообщила, что в местном чате появились сведения: во дворе дома по улице Высоцкого, 31 заметили нескольких девочек-мигранток (11−12 лет), которые «задирают русских детей, матерят и обещают избить». В сообщении отмечается — подростки не живут в этом доме.