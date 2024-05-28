Заморозки ударят в Красноярском крае в канун лета

Федеральные синоптики дали неутешительный прогноз погоды для регионов Сибири на последние дни мая. Сообщается, что условия в округе определяет обширная циклоническая система с несколькими центрами — вместе с осадками и ветром циклоны несут арктический холодный воздух, вытесняя летнее тепло. В ночные часы 28—30 мая даже нагрянут заморозки.

В самом Красноярске на этой неделе температурный режим будет на 2−7 °C выше средних многолетних значений: ночами — от +2 до +7 °C, днем — от +8 до +17 °C. В ночь на 1 июня в окрестностях города возможны заморозки до −3 °C, сообщили в Среднесибирском УГМС. В целом погода будет пасмурной, временами пройдут дожди. Ветер прогнозируется, преимущественно, западного направления, от слабого до умеренного, 29 мая — сильный с порывами 15−18 м/с.