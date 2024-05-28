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Заморозки ударят в Красноярском крае в канун лета

Федеральные синоптики дали неутешительный прогноз погоды для Сибири на последние дни мая.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 78% 753 мм рт. ст. +20°
Источник: AP 2023

Федеральные синоптики дали неутешительный прогноз погоды для регионов Сибири на последние дни мая. Сообщается, что условия в округе определяет обширная циклоническая система с несколькими центрами — вместе с осадками и ветром циклоны несут арктический холодный воздух, вытесняя летнее тепло. В ночные часы 28—30 мая даже нагрянут заморозки.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях по ночам 28—30 мая ожидается понижение температуры воздуха до −5 °C.

В Красноярский край холод проникнет не столь интенсивно: заморозки до −1, −3 °C возможны 29—30 мая в центральных районах.

В самом Красноярске на этой неделе температурный режим будет на 2−7 °C выше средних многолетних значений: ночами — от +2 до +7 °C, днем — от +8 до +17 °C. В ночь на 1 июня в окрестностях города возможны заморозки до −3 °C, сообщили в Среднесибирском УГМС. В целом погода будет пасмурной, временами пройдут дожди. Ветер прогнозируется, преимущественно, западного направления, от слабого до умеренного, 29 мая — сильный с порывами 15−18 м/с.

Не минуют конвективные процессы и районы Красноярского края: местами их накроет сильный и очень сильный грозовой дождь, ливни, крупный град и сильный ветер. «28−30 мая в Красноярском крае повсеместно прольются небольшие и умеренные дожди, — рассказали в Гидрометцентре РФ. — Сильные осадки выпадут ночью 28 мая в Туруханском районе, 29 мая центральные, южные районы Красноярского края и Хакасию зальют сильные дожди с грозами, градом и ветром до 17−22 м/с. 28—30 мая на Таймыре ожидаются осадки в виде снега, от небольших до умеренных, а также ветер 15−20 м/с».