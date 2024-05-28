Заморозки ударят в Красноярском крае в канун лета

Федеральные синоптики дали неутешительный прогноз погоды для регионов Сибири на последние дни мая. Сообщается, что условия в округе определяет обширная циклоническая система с несколькими центрами — вместе с осадками и ветром циклоны несут арктический холодный воздух, вытесняя летнее тепло. В ночные часы
В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях по ночам
В Красноярский край холод проникнет не столь интенсивно: заморозки до −1, −3 °C возможны
Не минуют конвективные процессы и районы Красноярского края: местами их накроет сильный и очень сильный грозовой дождь, ливни, крупный град и сильный ветер. «28−30 мая в Красноярском крае повсеместно прольются небольшие и умеренные дожди, — рассказали в Гидрометцентре РФ. — Сильные осадки выпадут ночью 28 мая в Туруханском районе, 29 мая центральные, южные районы Красноярского края и Хакасию зальют сильные дожди с грозами, градом и ветром до 17−22 м/с.