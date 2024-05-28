Сотни тысяч пчел не пустил в Свердловскую область Россельхознадзор

Сотрудники Росельхознадзора 26 мая в результате оперативных мероприятий совместно с полицией и представителями регионального Департамента ветеринарии пресекли реализацию 800 пчелопакетов, прибывших из Республики Узбекистан. У товара, найденного в одной из фур, не было ветеринарных сопроводительных документов. Как уточнили в ведомстве, средняя стоимость одного пчелопакета составляет 10 тысяч рублей.