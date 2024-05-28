Почти треть омичей подрабатывали курьерами

3% опрошенных до сих пор работают или периодически выходят на работу курьером, а 27% имели такой опыт в прошлом. Ещё у 19% респондентов из Омска не было такого опыта, но планируют поработать в курьерской доставке. К примеру, такие планы строят 20% работников транспортной сферы и логистики.