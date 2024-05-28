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Почти треть омичей подрабатывали курьерами

30% омичей имеют опыт работы курьерами.

Источник: Freepik

30% омичей имеют опыт работы курьерами. Таковы данные опросы, который провела «Авито Работа» среди более семи тысяч работающих россиян.

3% опрошенных до сих пор работают или периодически выходят на работу курьером, а 27% имели такой опыт в прошлом. Ещё у 19% респондентов из Омска не было такого опыта, но планируют поработать в курьерской доставке. К примеру, такие планы строят 20% работников транспортной сферы и логистики.

Также омичи, которые работали и планируют работать курьерами, назвали основные, по их мнению, преимущества такого вида деятельности.

48% считают «плюсом» гибкий график, а также возможность совмещать работу и личную жизнь. Также в списке преимуществ оказались: физическая активность (59%), хороший заработок (26%), возможность изучить город и открыть для себя новые районы (35%).

Кроме того среди аргументов в пользу работы курьером оказались быстрый старт без необходимости длительного обучения и возможность совмещать работу и учёбу в университете или колледже.

26% респондентов привлекает в деятельности курьеров независимость от конкретного места работы (офиса или предприятия). Ещё 15% — возможность знакомиться и общаться с новыми людьми.

При этом 18% опрошенных планируют использовать опыт в доставке для дальнейшей карьеры в этой сфере. А 10% хотят повысить ответственность и самоорганизацию.

Ранее мы писали о том, что почти половина омичей планировали трудиться в майские праздники.

А также о наиболее востребованных вакансиях в Омской области на начало мая. Лидерами здесь стали врачи, а на втором месте — дворники.

занятость