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Названа дата открытия участка омского бульвара Архитекторов

Параллельно ООО «СтройТраст» разбирает старое основание дороги и формирует новое в районе правоповоротного съезда с бульвара на улицу 70 лет Октября.

Здесь к 1 июля планируют открыть рабочее движение для транспорта по двум полосам, чтобы обеспечить для омичей сквозной проезд через ключевую улицу Левобережья. Также в районе перекрестка строители прокладывают новую ливневую канализацию: монтируют смотровые и дождеприемные колодцы и трубопроводы.

Работают дорожники и на линейных участках бульвара, которые были ранее перекрыты для движения транспорта. Со сторону улицы Волгоградской они устраивают песчаное основание новой дороги под первый слой асфальтобетона.

Контракт на эти цели заключен с подрядной организацией ООО «СтройТраст» на сумму порядка 2-х миллиардов рублей.