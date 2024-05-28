Названа дата открытия участка омского бульвара Архитекторов

Здесь к 1 июля планируют открыть рабочее движение для транспорта по двум полосам, чтобы обеспечить для омичей сквозной проезд через ключевую улицу Левобережья. Также в районе перекрестка строители прокладывают новую ливневую канализацию: монтируют смотровые и дождеприемные колодцы и трубопроводы.