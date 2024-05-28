Фестиваль «Столица закатов» стартует в Нижнем Новгороде 31 мая. Об этом сообщают организаторы.
В первый день фестиваля гостей ждет акустический концерт Тани Щелоковой, который пройдет на Набережной Федоровского (6+). На Нижневолжской набережной выступит DJ Makeenko (6+), а в кремле можно будет послушать Sofia Jazz (6+). Начало в 19:00.
В субботу, 1 июня, на набережной Федоровского можно будет услышать Cuba Libre (0+), на Нижневолжской набережной — скрипачку Марию Латухину (0+), а в Александровском саду пройдет концерт певицы Mary Gu (16+).
Также 1 июня состоится первый день фестиваля «Гастрономическая Рождественская» (0+), а в сквере Свердлова с 12:00 до 19:00 за прилавки «Детской барахолки» (0+) встанут дети и их родители, чтобы подарить старым мелочам вторую жизнь. А параллельно с этим для всех гостей пройдёт благотворительная распродажа проекта «800 добрых дел».
2 июня на Нижневолжской набережной у катера «Герой» пройдет концерт Golden Light Duo (6+), на Набережной Федоровского — DJ N dee (6+), на Стрелке можно будет услышать DJ JEFF (6+), а в Александровском саду состоится концерт Нижегородского русского народного оркестра им. В. А. Кузнецова (6+). В Кремле выступит скрипачка Мария Романова (0+).