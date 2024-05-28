Фестиваль «Столица закатов» стартует в Нижнем Новгороде 31 мая

Также 1 июня состоится первый день фестиваля «Гастрономическая Рождественская» (0+), а в сквере Свердлова с 12:00 до 19:00 за прилавки «Детской барахолки» (0+) встанут дети и их родители, чтобы подарить старым мелочам вторую жизнь. А параллельно с этим для всех гостей пройдёт благотворительная распродажа проекта «800 добрых дел».