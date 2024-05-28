Новые знакомства и впечатления: список лагерей в Перми, в которых можно отдохнуть летом 2024

Рассказываем, в какой городской детский лагерь отправить ребенка на отдых летом 2024.
У пермских школьников заканчивается учебный год. Родители уже задумались о выборе для своего ребенка детского лагеря в Перми на летние каникулы 2024. «Комсомольская правда» подготовила обзор городских детских лагерей в Перми, где можно интересно провести время и с пользой отдохнуть во время летних каникул в 2024 году.
Публикуем список городских детских лагерей в Перми, куда можно отправить ребенка на отдых летом 2024.
Международная школа программирования «Алгоритмика»
Международная школа программирования «Алгоритмика» приглашает пермских школьников на крутые летние интенсивы. Здесь ребята смогут попробовать себя в разных сферах: программирование, дизайн или блогинг, работа с нейросетями или летсплей. Можно выбрать любой удобный формат обучения: онлайн или офлайн.
Площадки проведения интенсивов расположены в разных районах Перми. Каждый день в школе проходит занимательно и с пользой. Дети не только занимаются на компьютерах, но и ходят в кино, музеи, на экскурсии, играют, гуляют в парках, участвуют в квестах и мастер-классах, посещают VR-клубы. Опытные преподаватели и вожатые помогают юным пермякам сдружиться, создают комфортную атмосферу и обеспечивают безопасность пребывания.
После окончания курсов ребята получат сертификаты об участии и новых друзей по интересам. Фото: Международная школа программирования «Алгоритмика» Реклама. LjN8KKYs9 ИП Кучубаев Т. Р. ИН 590582790370.
С 3 июня каждые две недели для школьников стартуют интенсивы по темам:
— «Нейросмена» — создают и креативят в команде с искусственным интеллектом;
— «Летсплейщики» — работают в лаборатории цифровых проектов в роли игровых блогеров;
— «Графический дизайн и Блогинг» — создают творческие проекты и видеоконтент с минимальным набором оборудования;
— «Раз, два, три… Стартап лети!» — создают прототип IT-продукта для своего стартапа с помощью Figma.
Темы мини-курсов (по 4 часа в течение недели):
— Компьютерная грамотность (10−12 лет);
— Графический дизайн (9−14 лет);
— Создание проектов на Python + навыки самопрезентации (13−16 лет);
— 3Д-моделирование (Blender, 13−16 лет);
— Android-разработка (12−16 лет, основы мобильной разработки с помощью сервиса Android Studio);
— Создание чат-бота в Telegram на Python (13−15 лет).
Темы онлайн-курсов (по 1,5 часа два раза в неделю):
— Python;
— Разработка игр на Unity;
— Графический дизайн.
В школе ребята занимаются на компьютерах, играют, участвуют в квестах и мастер-классах, посещают VR-клубы. Фото: Международная школа программирования «Алгоритмика».
Адреса площадок проведения интенсивов в Перми:
— Швецова, 39.
— Белинского, 31.
— Юрша, 23а.
— А. Барбюса, 60.
— М. Толбухина, 17.
— Мира, 11.
— Строителей, 10.
— М. Рыбалко, 35.
Телефон для записи:
Сайт: perm.algoritmika.org.
Соцсети: t.me/Algoritmika_Perm2.
Городской лагерь «Азбука успеха»
Детский центр творческого развития «Азбука успеха» в Перми приглашает детей в городской лагерь дневного пребывания. В группе лагеря в соцсети ВКонтакте написано, что ребята смогут погрузиться в мир творчества, театральное и художественное искусство, а также отправиться в экологическое путешествие и получить знания в английском языке. Для школьников запланированы тематическая образовательная и анимационная программы, в которую входят мастер-классы, квесты, подвижные игры, экскурсии и другое.
В летние каникулы 2024 лагерь в Перми подготовил шесть смен для ребят от 7 до 12 лет и одна для подростков 12−15 лет. Продолжительность смен три недели:
1 смена «Бон Вояж: где живет Красота» и «Джедаи. Путь силы» с 27 мая по 14 июня;
2 смена «Полетели и поехали» и «Мир на ладошке» с 17 июня по 5 июля,
3 смена «Психологический театр “Грани” и “Индиана Джонс: Загадки судьбы” с 8 по 26 июля;
4 смена «Гарри Поттер. Мир волшебства» с 29 июля по 16 августа.
Стоимость путевки на каждую смену 29 275 рублей при предоставлении документов на субсидию и 34 500 рублей без субсидии.
Адрес: г. Пермь, ул. Максима Горького, 21. Телефон: (342) 211−84−41.
Летний городской лагерь «Школа Волшебников»
В 2024 году городской летний лагерь дневного пребывания для детей от 6 до 12 лет в Перми организует «Школа Волшебников». В группе лагеря во ВКонтакте говорится, что юных пермяков ждет полное погружение в Пермский край и город, экскурсии и прогулки на свежем воздухе. Ребенок сможет не только отдохнуть от учебы и гаджетов, но и расширить свои знания и навыки.
Дети в лагере находятся под постоянным присмотром преподавателей и вожатых. Для школьников запланированы различные тематические экскурсии, прогулки и подвижные игры на свежем воздухе, вылазки на пикники.
Всего в лагере состоится три летние смены:
1 смена «Вперед по дороге здоровья» с 3 по 28 июня;
2 смена «Лаборатория экспериментов» с 1 по 26 июля;
3 смена «Magic school» с 29 июля по 23 августа.
Стоимость на каждую смену от 8600 рублей за 5 дней.
В 2024 году летние каникулы будут проходить в филиале по адресу: г. Пермь, ул. Кронштадтская, 47. Телефон:
RoboCamp
Детский клуб робототехники «Кибертроник в Перми приглашает школьников на летние каникулы 2024 в лагерь “RoboCamp”. Он подходит как для начинающих, так и для продолжающих юных инженеров от 7 лет.
Здесь проходят практические занятия по робототехнике и программированию, а также развлекательные программы, игры, выездные мероприятия, экскурсии, квесты и ммастер-классы. В зависимости от тематики смены ребята познают основы компьютерной грамотности и проектной деятельности. Программа лагеря рассчитана на две недели — с понедельника по пятницу. Отряды состоят из 6−8 человек.
Всего в лагере летом 2024 будет семь смен:
— «Загадка Кибертроника» с 27 мая по 7 июня;
— «Умный дом» с 10 по 21 июня;
— «Город будущего» с 24 июня по 5 июля;
— «Прямо в цель» с 8 по 19 июля;
— «Армия роботов» с 22 июля по 2 августа;
— «Чудеса механики» с 5 по 16 августа;
— «Игромания» с 19 по 30 августа.
Стоимость полной двухнедельной смены от 23 000 рублей + питание. Филиалы лагеря в Перми находятся по четырем адресам: ул. Юрша, 23а, ул. Мира, 39, ул. Подлесная, 43 и на ул. Леонова, 9. Телефон: