Новые знакомства и впечатления: список лагерей в Перми, в которых можно отдохнуть летом 2024

В 2024 году городской летний лагерь дневного пребывания для детей от 6 до 12 лет в Перми организует «Школа Волшебников». В группе лагеря во ВКонтакте говорится, что юных пермяков ждет полное погружение в Пермский край и город, экскурсии и прогулки на свежем воздухе. Ребенок сможет не только отдохнуть от учебы и гаджетов, но и расширить свои знания и навыки.