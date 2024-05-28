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Бастрыкину доложат о живущих в доме с тараканами детях в Волгограде

Жительница Краснооктябрьского района пришла на программу, которую ведет Александр Гордон. Вместо новой квартиры женщина получила повышенное внимание правоохранительных органов.

Источник: прокуратура Волгоградской области

После выхода передачи в эфир в Сети заговорили о том, что волгоградка ненадлежащим образом воспитывает трех маленьких детей, которые вынуждены проживать в антисанитарных условиях.

По этому факту следователи организовали проверку с участием представителей прокуратуры и отдела опеки и попечительства администрации Краснооктябрьского района Волгограда по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» и по ст. 293 УК РФ «Халатность» — в отношении органов опеки.

Было установлено, что в частом доме, где проживает семья, нарушены санитарные нормы, жилье находится в запущенном состоянии, повсюду грязь, зловонные запахи, а также обнаружены полчища тараканов. Сами дети тоже имеют неухоженный вид.

В результате проверки встал вопрос об ограничении женщины в родительских правах. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о возможном нарушении прав детей.

СК