Бастрыкину доложат о живущих в доме с тараканами детях в Волгограде

По этому факту следователи организовали проверку с участием представителей прокуратуры и отдела опеки и попечительства администрации Краснооктябрьского района Волгограда по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» и по ст. 293 УК РФ «Халатность» — в отношении органов опеки.