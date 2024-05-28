Волгоградцам рассказали, как правильно заключить договор с детским лагерем

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора напомнили волгоградцам о правилах заключения договора с оздоровительным лагерем. Нужно заранее изучить сведения об организации, ее оснащенность, проверить наличие у нее медицинской лицензии или договора с медорганизацией, уточнить условия проживания ребенка, режим питания, распорядок дня и другие условия.
Родителям нужно обязательно проверить наличие лагеря в Едином реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, узнать перечень документов для принятия ребенка в учреждение.
Для реализации оздоровления ребят детский лагерь обязан обеспечить выполнение оздоровительных программ, которые указываются в договоре. Работа таких учреждений регламентируется рядом нормативных актов: Закон РФ 2300−1 «О защите прав потребителей»; Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ГОСТ Р 52887−2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления», СП 2.4. 3648−20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».