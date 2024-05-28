Волгоградцам рассказали, как правильно заключить договор с детским лагерем

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора напомнили волгоградцам о правилах заключения договора с оздоровительным лагерем. Нужно заранее изучить сведения об организации, ее оснащенность, проверить наличие у нее медицинской лицензии или договора с медорганизацией, уточнить условия проживания ребенка, режим питания, распорядок дня и другие условия.