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Результаты по ЕГЭ в Крыму улучшаются каждый год: число 100-балльников выросло вдвое

За год в Крыму почти в два раза увеличилось количество 100-балльников по ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму 11-классники каждый год улучшают результаты сдачи единого государственного экзамена, количество 100-балльников увеличилось почти вдвое. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщила заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.

Как подчеркнула чиновница, такие изменения связаны с тем, что выпускники более серьезно относятся к ЕГЭ. Кроме того, растет и уровень подготовки школьников.

«Сейчас уже и педагоги обучены, понимают, как нужно детей готовить к ЕГЭ. И дети, и родители — все понимают, к чему надо готовиться и каким образом».

сказала Беспалова

По ее словам, в Крыму проводится очень много пробных ЕГЭ. В 2024 году на региональном уровне провели пробные экзамены по физике и химии. Кроме того, были организованы пробные испытания для претендентов на медаль.

Беспалова отметила, что в 2022 году 20 детей сдали ЕГЭ на 100 баллов. В 2023 году их было уже 39. Двое из них получили по 100 баллов сразу по двум предметам.

образование