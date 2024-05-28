Результаты по ЕГЭ в Крыму улучшаются каждый год: число 100-балльников выросло вдвое

В Крыму 11-классники каждый год улучшают результаты сдачи единого государственного экзамена, количество 100-балльников увеличилось почти вдвое. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщила заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.
Как подчеркнула чиновница, такие изменения связаны с тем, что выпускники более серьезно относятся к ЕГЭ. Кроме того, растет и уровень подготовки школьников.
«Сейчас уже и педагоги обучены, понимают, как нужно детей готовить к ЕГЭ. И дети, и родители — все понимают, к чему надо готовиться и каким образом».
По ее словам, в Крыму проводится очень много пробных ЕГЭ. В 2024 году на региональном уровне провели пробные экзамены по физике и химии. Кроме того, были организованы пробные испытания для претендентов на медаль.
Беспалова отметила, что в 2022 году 20 детей сдали ЕГЭ на 100 баллов. В 2023 году их было уже 39. Двое из них получили по 100 баллов сразу по двум предметам.