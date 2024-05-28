Ладожский мост разведут на трассе «Кола» 29 мая

Завтра, 29 мая, дорожники перекроют движение транспорта на трассе «Кола». Однако продлится это недолго. О подробностях сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
— С 00:00 до 01:00 для прохода вверх по реке теплохода «Капитан Джуманов» с максимальным высотным габаритом 25 метров будет производиться разводка моста через Неву на 40-м километре трассы «Кола». Для этого полностью перекроют движение автомобилей, — уточнила организация.
В связи с этим в этот период специалисты разведут Ладожский мост. Водителей призвали заранее планировать свой маршрут, быть внимательными на дорогах и обращать внимание на информационные табло.
Напомним, с 29 мая движение транспорта также ограничат в Адмиралтейском районе. Специалисты планируют установить временное ограждение, поэтому с завтрашнего дня до 14 октября проезд для водителей будет затруднен по Лермонтовскому проспекту от набережной канала Грибоедова до проспекта Римского-Корсакова. С 29 мая по 2 июня движение ограничат на набережной канала Грибоедова у пересечения с Лермонтовским проспектом.