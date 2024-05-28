Ладожский мост разведут на трассе «Кола» 29 мая

Напомним, с 29 мая движение транспорта также ограничат в Адмиралтейском районе. Специалисты планируют установить временное ограждение, поэтому с завтрашнего дня до 14 октября проезд для водителей будет затруднен по Лермонтовскому проспекту от набережной канала Грибоедова до проспекта Римского-Корсакова. С 29 мая по 2 июня движение ограничат на набережной канала Грибоедова у пересечения с Лермонтовским проспектом.