В Красноярском крае хотят запретить «Вредные советы» Григория Остера

«В данном издании изображены сцены жестокости, но отсутствует возрастная маркировка, претензий к тексту и его автору нет», — цитирует ТАСС собеседника, знакомого с ходом прокурорской проверки.
По мнению представителей прокуратуры, картинки в книге могут напугать детей.
Сборник иронических стихотворений для детей Григория Остера «Вредные советы» публиковался в 80-е года прошлого столетия в различных журналах, а первый сборник вышел в свет в 1990 году. После этого «Вредные советы» регулярно переиздавались.
Напомним, что эксперт дал совет как не надо вести себя в интернете.