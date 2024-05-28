Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае хотят запретить «Вредные советы» Григория Остера

КРАСНОЯРСК, 28 мая, ФедералПресс. Популярная книга Григория Остера «Вредные советы» может исчезнуть из продажи. Причина в иллюстрациях.

Источник: РИА "Новости"

«В данном издании изображены сцены жестокости, но отсутствует возрастная маркировка, претензий к тексту и его автору нет», — цитирует ТАСС собеседника, знакомого с ходом прокурорской проверки.

По мнению представителей прокуратуры, картинки в книге могут напугать детей.

Сборник иронических стихотворений для детей Григория Остера «Вредные советы» публиковался в 80-е года прошлого столетия в различных журналах, а первый сборник вышел в свет в 1990 году. После этого «Вредные советы» регулярно переиздавались.

Напомним, что эксперт дал совет как не надо вести себя в интернете.

литература