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47 тысяч туристов из Беларуси посетили Турцию за четыре месяца 2024 года

Турцию посетили более 47 тысяч белорусских туристов за четыре месяца 2024.

Источник: Комсомольская правда

47 тысяч туристов из Беларуси посетили Турцию за четыре месяца 2024 года, рассказали в пресс-службе Республиканского союза туристической индустрии.

В сообщении сказано, что Турцию за четыре месяца посетили более 47 тысяч белорусских туристов, что на 6% больше, чем в 2023 году. Так, из указанного количества почти 15 тысяч посетили страну в апреле.

Отмечается, что за четыре месяца 2024 года Турцию успели посетить 10,6 миллиона туристов. Данный показатель почти на 12% выше, чем за период с января по апрель 2023 года.

В организации заметили, что за весь 2023 год Турцию посетили более 309 тысяч граждан Беларуси, уточнив, что это на 29% больше, чем в 2022 году. Сказано, что указанная страна занимает первое место.

туризм и отдых