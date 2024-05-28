47 тысяч туристов из Беларуси посетили Турцию за четыре месяца 2024 года, рассказали в пресс-службе Республиканского союза туристической индустрии.
В сообщении сказано, что Турцию за четыре месяца посетили более 47 тысяч белорусских туристов, что на 6% больше, чем в 2023 году. Так, из указанного количества почти 15 тысяч посетили страну в апреле.
Отмечается, что за четыре месяца 2024 года Турцию успели посетить 10,6 миллиона туристов. Данный показатель почти на 12% выше, чем за период с января по апрель 2023 года.
В организации заметили, что за весь 2023 год Турцию посетили более 309 тысяч граждан Беларуси, уточнив, что это на 29% больше, чем в 2022 году. Сказано, что указанная страна занимает первое место.